Це найновіша модифікація, їх всього – 12 бортів. Експерт розповів цікаві деталі про збитий окупантами власний Су-34
Збитий росіянами власний бомбардувальник Су-34 є найновішою модифікацією цієї моделі, всього нараховувалося до 12 бортів. В Росії його порівнювали із винищувачем-бомбардувальником п’ятого покоління F-35, який розробила американська фірма Lockheed Martin
Про це повідомив споттер Віталій Трубников у себе на facebook-сторінці.
"Цікаві подробиці щодо збитого цієї ночі на Луганщині російського бомбардувальника Су-34. На відео уламків літака можна побачити останні цифри реєстраційного номера RF-***90 і їм відповідає лише один зафіксований номер для цього типу літаків – RF-95890. З цим номером, згідно даних сайту Scramble.nl, літав Су-34М – найновіша модифікація цієї моделі, яких випущено всього 10-12 бортів", – написав Віталій Трубников.
Також він зазначив, що цей літак базувався на авіабазі Хурба у складі 277-го бомбардувального авіаполку.
"Виходить, що цей авіаполк перебазували з Далекого Сходу, щоб бомбардувати український Донбас. Проте російське ППО, налякане застосуванням ракет GMLRS, помилково перехопило власний бомбардувальник. Той самий бомбардувальник, який вони порівнювали з найкращими американськими літаками, нічого не міг вдіяти проти далеко не найкращих систем ППО. Такі справи", – написав він.
Окрім цього, він також опублікував скрін новини росЗМІ, де пропагандисти РФ порівнюють ці Су-34 із американськими винищувачами-бомбардувальниками п’ятого покоління F-35.
- 12 червня Повітряні сили поблизу Ізюму, що на Харківщині, знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який атакував позиції ЗСУ.
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