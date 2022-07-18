Про це повідомив споттер Віталій Трубников у себе на facebook-сторінці.

"Цікаві подробиці щодо збитого цієї ночі на Луганщині російського бомбардувальника Су-34. На відео уламків літака можна побачити останні цифри реєстраційного номера RF-***90 і їм відповідає лише один зафіксований номер для цього типу літаків – RF-95890. З цим номером, згідно даних сайту Scramble.nl, літав Су-34М – найновіша модифікація цієї моделі, яких випущено всього 10-12 бортів", – написав Віталій Трубников.

Також він зазначив, що цей літак базувався на авіабазі Хурба у складі 277-го бомбардувального авіаполку.

"Виходить, що цей авіаполк перебазували з Далекого Сходу, щоб бомбардувати український Донбас. Проте російське ППО, налякане застосуванням ракет GMLRS, помилково перехопило власний бомбардувальник. Той самий бомбардувальник, який вони порівнювали з найкращими американськими літаками, нічого не міг вдіяти проти далеко не найкращих систем ППО. Такі справи", – написав він.

Окрім цього, він також опублікував скрін новини росЗМІ, де пропагандисти РФ порівнюють ці Су-34 із американськими винищувачами-бомбардувальниками п’ятого покоління F-35.

12 червня Повітряні сили поблизу Ізюму, що на Харківщині, знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який атакував позиції ЗСУ.

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