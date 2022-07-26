ЗСУ збили російський дрон-камікадзе "Ланцет", яким окупанти намагалися вдарити по радіолокаційній станції на Миколаївщині
У вівторок, 26 липня, українські військові збили російський ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет"
Про це повідомляє у Telegram пресслужба повітряного командування "Південь".
"Воїнами повітряного командування "Південь" збито ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет", який намагався атакувати радіолокаційну станцію на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.
Повітряне командування "Південь" зазначило, що максимальна швидкість такого дрона-камікадзе становить 110 км/год під час горизонтального польоту та 300 км/год під час атаки цілі, а дальність дії - 40 км.
- 24 липня Повітряні Сили ЗСУ знищили усі чотири крилаті ракети типу "Калібр", які Росія випустила у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря.
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