Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил Збройних Сил України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, 24 липня протиповітряна оборона Повітряних Сил ЗСУ знищила четверту російську ракету, запущену по Хмельницькій області.

"Сьогодні знищено усі чотири крилаті ракети типу "Калібр", випущені у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря. Раніше ми повідомляли про збиття трьох ракет зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Захід". За уточненою інформацією, четверту ракету теж знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Південь", - пише пресслужба ПС ЗСУ.

Також зазначається, що протягом доби авіація ЗСУ нанесла до 10 ударів по російських військах на Півдні та Сході України.

"Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині пролунали вибухи, ППО збила три ракети "Калібр".

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