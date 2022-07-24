Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у telegram.

"На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях.

Деталі згодом", - написав Гамалій.

5 липня росіяни випустили чотири ракети по Ярмолинецькій територіальній громаді на Хмельниччині.

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