На Хмельниччині пролунали вибухи, спрацювала ППО, - голова ОВА Гамалій
У неділю, 24 липня, вранці у Хмельницькій області було чутно вибухи через роботу протиповітряної оборони
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у telegram.
"На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО. Залишайтеся в укриттях.
Деталі згодом", - написав Гамалій.
- 5 липня росіяни випустили чотири ракети по Ярмолинецькій територіальній громаді на Хмельниччині.
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