Росіяни вдарили по Нікополю з артилерії: поранена жінка
У п'ятницю, 11 серпня, російські терористи атакували Нікополь в Дніпропетровській області з артилерії. Унаслідок цього одна жінка отримала поранення
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Російська армія вкотре вдарила по місту з важкої артилерії.
Унаслідок ворожої атаки постраждала 71-річна жінка. За даними очільника ОВА, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Крім цього, пошкоджено 15 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто. Також понівечені 5 ліній електропередачі.
- Російські окупанти в ніч на 9 серпня били артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді. Унаслідок атак загинув 18-річник хлопець, також три людини отримали поранення.
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