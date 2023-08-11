Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російська армія вкотре вдарила по місту з важкої артилерії.

Унаслідок ворожої атаки постраждала 71-річна жінка. За даними очільника ОВА, її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Крім цього, пошкоджено 15 приватних будинків, 6 господарських споруд, авто. Також понівечені 5 ліній електропередачі.