Росіяни вдарили по Одрадокамʼянці на Херсонщині: є поранений
Російські окупаційні війська у четвер, 27 липня, обстріляли село Одрадокамʼянка Херсонської області, внаслідок чого один чоловік отримав поранення
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що під російський обстріл потрапив 57-річний житель Одрадокамʼянки Тягинської громади. Він перебував у власній оселі.
"У нього діагностували поранення гомілки та руки. Потерпілого шпиталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
- У ніч на 27 липня РФ обстріляла по селище в Куп'янському районі Харківської області. Унаслідок обстрілу загинула літня жінка, чотири людини отримали поранення.
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