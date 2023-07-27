Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що під російський обстріл потрапив 57-річний житель Одрадокамʼянки Тягинської громади. Він перебував у власній оселі.

"У нього діагностували поранення гомілки та руки. Потерпілого шпиталізували до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.