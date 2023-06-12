Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік", - написав він.

"32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови", - додав чиновник.