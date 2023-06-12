Росіяни вдарили по Оріхову на Запоріжжі: одна людина загинула, одну поранено
Удень 12 червня російська окупаційна армія вдарила по Оріхову Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна дістала поранення
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Три керовані авіабомби ворога влучили по території міста: зруйновано приватні будинки та комунікації. На жаль, від отриманих травм загинув 48-річний чоловік", - написав він.
"32-річного пораненого оперативно доставили до медустанови", - додав чиновник.
- 13 квітня РФ завдала трьох авіаударів по Оріхову на Запоріжжі.
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