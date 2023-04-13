Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що РФ вкотре використала авіацію проти мирного Оріхова на Запоріжжі.

"Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці в Оріхові", - повідомив Малашко.

За словами посадовця, на місці влучань уже працюють надзвичайники та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих не надходило.