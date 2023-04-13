РФ завдала трьох авіаударів по Оріхову на Запоріжжі: є руйнування
У четвер, 13 квітня, ворог тричі вдарив з авіації по Оріхову на Запоріжжі. Пошкоджено приватний сектор, багатоповерхівки та місцеву фабрику
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Зазначається, що РФ вкотре використала авіацію проти мирного Оріхова на Запоріжжі.
"Три авіаудари завдав ворог по приватному сектору, багатоповерхівкам та фабриці в Оріхові", - повідомив Малашко.
За словами посадовця, на місці влучань уже працюють надзвичайники та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Інформації про постраждалих не надходило.
- 8 квітня військові РФ вдруге за добу атакували місто Оріхів Запорізької області.
- У вівторок, 11 квітня, російська армія завдала авіаційних ударів по Гуляйполю та Оріхову Запорізької області.
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