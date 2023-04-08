Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Наче за розкладом, російські війська вже вдруге за день б'ють по Оріхову. Ворог вирішив розтрощити те, що не вдалося розбити за рік обстрілів мирного міста", - написав Малашко.

Посадовець зазначив, що попри небезпеку люди продовжують жити на території міста та передмістя.

"Незламні люди продовжують жити поруч з небезпекою, але вкотре наголошую, що мирним мешканцям краще знаходитися далі, ніж б'є російський снаряд", - зауважили в ОВА.