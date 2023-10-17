Росіяни вдарили по середмістю Херсона: поранено двох жінок

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, поранення дістали жінки 57 і 66 років. Медики надали їм допомогу на місці.

"Є часткове руйнування їхнього житла. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки", - написав чиновник.

Також він опублікував відео з наслідками прильоту.