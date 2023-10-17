Росіяни вдарили по середмістю Херсона: поранено двох жінок
Удень 17 жовтня російська окупаційна армія вдарила по середмістю Херсона, внаслідок чого дістали поранення дві цивільні жінки
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його інформацією, поранення дістали жінки 57 і 66 років. Медики надали їм допомогу на місці.
"Є часткове руйнування їхнього житла. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки", - написав чиновник.
Також він опублікував відео з наслідками прильоту.
- Раніше цього дня РФ обстріляла Херсон і селище поблизу, внаслідок чого дістали поранення 6 людей.
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