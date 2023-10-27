Росіяни вдарили по середмістю Херсона: щонайменше 7 поранених
Російська армія ввечері п'ятниці, 27 жовтня, обстріляла житлові квартали Херсона. Унаслідок ворожого обстрілу постраждали щонайменше семеро людей
Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу зросла до семи.
Троє жінок, 82, 76 і 49 років, отримали легкі поранення. Їм надали допомогу у медзакладі та відпустили додому.
"Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися", - зазначив він.
Прокудін додав, що обстріл РФ зруйнував два приватні будинки, ще три зруйновані частково, а 10 пошкоджені.
Про обстріл Херсона повідомляв начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Внаслідок недавнього обстрілу Херсона з боку російських ворожих військ пошкоджені більше десятка житлових будинків у середмісті", - написав він.
Крім того, за словами Мрочка, відомо про кількох постраждалих людей.
Фото: t.me/roman_mrochkoУ Херсонській обласній прокуратурі повідомляли, що росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона близько 18:25. Станом на 20:10 відомо про щонайменше шістьох постраждалих цивільних.
Також було пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.
Фото: t.me/roman_mrochkoУ ДСНС додали, що внаслідок вибуху, який виник через влучання росіян по Херсону в одному з будинків було заблоковано двох жінок: 76 та 83 років. Їх евакуювали надзвичайники.
"Також від вибуху виникла пожежа зруйнованих конструкцій будинків, яку вогнеборці швидко ліквідували", - повідомили в ДСНС.
- Того ж дня російські терористи атакували з безпілотника село Михайлівка Херсонської області, внаслідок чого поранень зазнали чоловік та жінка. Їх ушпиталили.
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