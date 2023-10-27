Росіяни вдарили по середмістю Херсона: щонайменше 7 поранених

Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін поінформував, що кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу зросла до семи.

Троє жінок, 82, 76 і 49 років, отримали легкі поранення. Їм надали допомогу у медзакладі та відпустили додому.

"Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовилися", - зазначив він.

Прокудін додав, що обстріл РФ зруйнував два приватні будинки, ще три зруйновані частково, а 10 пошкоджені.

Про обстріл Херсона повідомляв начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок недавнього обстрілу Херсона з боку російських ворожих військ пошкоджені більше десятка житлових будинків у середмісті", - написав він.

Крім того, за словами Мрочка, відомо про кількох постраждалих людей.

Фото: t.me/roman_mrochko

У Херсонській обласній прокуратурі повідомляли , що росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона близько 18:25. Станом на 20:10 відомо про щонайменше шістьох постраждалих цивільних.

Також було пошкоджено та частково зруйновано приватні будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

Фото: t.me/roman_mrochko

У ДСНС додали , що внаслідок вибуху, який виник через влучання росіян по Херсону в одному з будинків було заблоковано двох жінок: 76 та 83 років. Їх евакуювали надзвичайники.

"Також від вибуху виникла пожежа зруйнованих конструкцій будинків, яку вогнеборці швидко ліквідували", - повідомили в ДСНС.