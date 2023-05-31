Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні в обід російська артилерія гатила по Широкій Балці. Окупанти прицільно вдарили по житловому будинку. Через обстріл поранення отримала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову", - написав він.

За його даними, дитину госпіталізували до Херсона, медики надають їй допомогу.