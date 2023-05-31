Росіяни вдарили по житловому будинку на Херсонщині: поранено трирічну дитину
Удень 31 травня російська окупаційна армія вдарила по житловому будинку у Широкій Балці Херсонської області, внаслідок чого дістала поранення трирічна дитина
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні в обід російська артилерія гатила по Широкій Балці. Окупанти прицільно вдарили по житловому будинку. Через обстріл поранення отримала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову", - написав він.
За його даними, дитину госпіталізували до Херсона, медики надають їй допомогу.
- 29 травня внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини загинув чоловік.
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