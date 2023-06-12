Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Двоє поранених цивільних, понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі - так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару", - написав він.

За його даними, росіяни вдарили по місту двома ракетами. Приліт зафіксовано о 09:10.

"За попередньою інформацією, минулося без загиблих. Пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні", - додав чиновник.

Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА