Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: понівечено багатоповерхівки, дістали поранення 2 людини
Уранці 12 червня російська окупаційна армія вдарила ракетами по Авдіївці Донецької області, внаслідок чого дві людини дістали поранення, їм надають допомогу
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Двоє поранених цивільних, понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі - так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару", - написав він.
За його даними, росіяни вдарили по місту двома ракетами. Приліт зафіксовано о 09:10.
"За попередньою інформацією, минулося без загиблих. Пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні", - додав чиновник.
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА
- За минулу добу ворог здійснив близько 25 масованих обстрілів Авдіївки, одна жінка загинула.
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