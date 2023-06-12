Про це він розповів в етері Еспресо.

"В Авдіївці вже майже добу дощить. Ніч пройшла більш-менш спокійно, але за добу було близько 25 масованих обстрілів міста, три авіаракетних удари, два з них по старій частині Авдіївки, один по території Авдіївського коксохімічного заводу. Ворог здійснив приблизно 150 обстрілів по позиціях навколо міста, близько 10 штурмових дій. На жаль, маємо одну загиблу жінку 1949 року народження внаслідок ворожого обстрілу зі ствольної артилерії", - керівник Авдіївської міської військової адміністрації.

Віталій Барабаш зауважив, що на позиціях гаряче, але все контрольовано.

"Противник продовжує штурмові дії, але майже не лізе в лобову. Є поодинокі спроби штурмувати промислову зону міста. Здебільшого ворог намагається на північ та південь від Авдіївки втілити свої плани, щоб оточити місто, але нічого йому не вдається. Спроби російських військ закінчуються для них нульовим результатом", - сказав Барабаш.