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Війна з Росією: хроніка
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Великі партії артилерійських боєприпасів ворога цього року заборонено до використання через їхню самодетонацію, - Генштаб ЗСУ

11 червня, 2023 неділя
19:58
Війна з Росією окупанти

Російській армії заборонено використання партій 122- та 152-мм артилерійських боєприпасів виробництва 2023 року, унаслідок їхньої самодетонації

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Міжнародні санкції впливають на оборонну промисловість РФ. За наявною інформацією, великі партії 122- та 152-мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва заборонені до використання через їхню самодетонацію. Крім того, відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою.

Ситуація на різних напрямках

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили черговий масований авіаційний удар по Україні. Вони використали іранські ударні безпілотні літальні апарати типу Shahed-131/136.

За добу ворог завдав 25 авіаційних ударів та близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білопілля Сумської області та Колонтаїв Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Фотовиж, Олександрівка Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби армія РФ вела марні наступальні дії поблизу Білогорівки. Завдала авіаударів по населених пунктах Невське Луганської, а також Іванівка та Торське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку рашисти завдали авіаційних ударів в районі Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне, Північне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку російське військо проводили наступ поблизу Авдіївки, без успіху. Здійснило артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 12 російських атак в районі міста Мар’їнка. Водночас, ворог здійснив артилерійські обстріли поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку РФ завдала авіаційних ударів поблизу Золотої Ниви, Благодатного та Нескучного Донецької області. Обстріляла Водяне і Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборону, завдавав авіаційних ударів в районах Новоберислава та Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли, зокрема, населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Малі Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Очаків Миколаївської області.

Російська армія продовжує зазнавати втрат, знижується моральний стан

Останнім часом серед мобілізованого особового складу противника відзначаються пригнічений настрій через нерозуміння завдань та цілей так званої спеціальної воєнної операції. Також на моральний стан російських окупантів впливає невизначеність термінів залучення до бойових дій та перебування у складі збройних сил.

У розв’язаній нею війні Російська Федерація продовжує зазнавати значних втрат у живій силі. Зокрема, через безрезультатні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ.

Українські захисники завдали 6 ударів по ворогу

За добу авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії також уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію противника.

  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські воїни на півночі та півдні передмістя Бахмута вже звільнили близько 20 квадратних кілометрів.
  • Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з сусідніми підрозділами ЗСУ в неділю, 11 червня, повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне.  
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