Росіяни вдарили ракетами по Куп'янську на Харківщині, пошкоджено адмінбудівлю

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, удар по Куп'янську завдали ракетами С-300. Також у Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих немає.

Крім того, за добу росіяни обстріляли Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Зазначають також, що в Золочівській громаді Богодухівського району госпіталізували із пораненням 36-річного тракториста. У Куп'янському районі госпіталізували трьох людей, які отримали поранення напередодні.

У ніч на 25 жовтня росіяни обстріляли Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії, а також били по ній дронами.