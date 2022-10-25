Росіяни вдарили ракетами по Куп'янську на Харківщині, пошкоджено адмінбудівлю
Росіяни завдали ракетного удару по Куп'янську в Харківській області, унаслідок чого пошкоджень зазнала адміністративна будівля
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що, за попередньою інформацією, удар по Куп'янську завдали ракетами С-300. Також у Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих немає.
Крім того, за добу росіяни обстріляли Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.
Зазначають також, що в Золочівській громаді Богодухівського району госпіталізували із пораненням 36-річного тракториста. У Куп'янському районі госпіталізували трьох людей, які отримали поранення напередодні.
- У ніч на 25 жовтня росіяни обстріляли Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії, а також били по ній дронами.
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