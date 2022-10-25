Росіяни вночі "градами" й дронами били по Нікопольщині, пошкоджено харчове підприємство та водогін
У ніч на 25 жовтня росіяни обстрілювали Нікопольщину з "градів" та важкої артилерії, а також били по ній дронами
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Під ворожі удари потрапили три громади району - Нікопольська, Марганецька та Мирівська.
Унаслідок обстрілу було пошкоджено харчове підприємство та водогін. Також пошкоджень зазнали будинки та автівки. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
"В інших районах області усю ніч гули сирени. Та обійшлося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно", - зазначив Резніченко.
- Упродовж доби Росія завдала 3 ракетних та 12 авіаційних ударів по території України.
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