Росіяни вдарили ракетами по житловому кварталу Костянтинівки на Донеччині, загинули щонайменше три людини
28 січня російські військові завдали ракетного удару по житловому кварталу міста Костянтинівка в Донецькі області, щонайменше троє цивільних загинуло, двоє - поранено
Про це голова донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у telegram.
"Троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці сьогодні вранці. Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки", - написав Кириленко.
Він додав, що на місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці - допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів.
- 9 січня росіяни обстріляли місто Костянтинівка та поцілили у промисловий об'єкт.
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