Про це голова донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у telegram.

"Троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено від ракетного удару, якого завдали російські окупанти по Костянтинівці сьогодні вранці. Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили чотири багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки", - написав Кириленко.

Він додав, що на місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці - допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів.

9 січня росіяни обстріляли місто Костянтинівка та поцілили у промисловий об'єкт.

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