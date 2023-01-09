Російська авіація обстріляла промисловий об'єкт у Костянтинівці на Донеччині
Удень 9 січня рашисти обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Російська авіація поцілила у промисловий об'єкт. У Курахівці дві людини поранені
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ще один промисловий об'єкт зазнав удару російської армії. Цього разу - у Костянтинівці", - пише очільник області.
Також під масований обстріл потрапила Курахівка - щонайменше два мирних жителі поранені, пошкоджено понад 20 домівок.
"Росіяни цілеспрямовано нищать цивільних та промисловий потенціал області. Це і є їхній справжній намір - знищити всіх і все на нашій землі. Ми вистоїмо і все відбудуємо - кращим, ніж було!" - наголосив Кириленко.
- 8 січня внаслідок воєнних дій російської армії в Україні загинуло два мирних жителі, ще 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Учора внаслідок збройної агресії Росії в Україні на Донеччині у Бахмутському районі загинули два мирних жителі та ще двоє отримали поранення.
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