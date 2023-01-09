Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ще один промисловий об'єкт зазнав удару російської армії. Цього разу - у Костянтинівці", - пише очільник області.

Також під масований обстріл потрапила Курахівка - щонайменше два мирних жителі поранені, пошкоджено понад 20 домівок.

"Росіяни цілеспрямовано нищать цивільних та промисловий потенціал області. Це і є їхній справжній намір - знищити всіх і все на нашій землі. Ми вистоїмо і все відбудуємо - кращим, ніж було!" - наголосив Кириленко.

8 січня внаслідок воєнних дій російської армії в Україні загинуло два мирних жителі, ще 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Учора внаслідок збройної агресії Росії в Україні на Донеччині у Бахмутському районі загинули два мирних жителі та ще двоє отримали поранення.