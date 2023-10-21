Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині: загинула людина

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту 7 снарядів. Загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі інформацію про обстріл та жертву уточнюється.