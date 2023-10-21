Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині: загинула людина
У суботу, 21 жовтня, російські терористи атакували з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок ворожого удару загинула людина
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту 7 снарядів. Загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі інформацію про обстріл та жертву уточнюється.
- У ніч на 16 жовтня Росія завдала удару по Дніпропетровщині з використанням ракет, артилерії та РСЗВ "Град". Є влучання по приватних підприємствах та житловому сектору.
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