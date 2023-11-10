Росіяни вели штурмові дії на 7 напрямках, - зведення Генштабу

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 10 листопада.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетний та 46 авіаударів, 36 разів обстріляв з РСЗВ позиції наших військ та населені пункти.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степок, Бояро-Лежачі, Миколаївка, Середина Буда Сумської області; Уди, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степок, Бояро-Лежачі, Миколаївка, Середина Буда Сумської області; Уди, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області. На Куп’янському напрямку РФ вела штурмові дії у районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак. Противник завдав авіаційного удару біля Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

напрямку РФ вела штурмові дії у районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак. Противник завдав авіаційного удару біля Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели безрезультатні штурмові дії у районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Завдали авіаційних ударів у районах Червоного Ставу Харківської області; Сіверська, Верхньокам’янського, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели безрезультатні штурмові дії у районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Завдали авіаційних ударів у районах Червоного Ставу Харківської області; Сіверська, Верхньокам’янського, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 10 атак окупантів у районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Кліщіївка, Курдюмівка, Іванівське Донецької області.

напрямку наші захисники відбили 10 атак окупантів у районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Кліщіївка, Курдюмівка, Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького Донецької області. Сили оборони відбили 21 атаку. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Авдіївка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське Донецької області.

напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького Донецької області. Сили оборони відбили 21 атаку. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Авдіївка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку агресор, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

напрямку агресор, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безрезультатні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів у районах Урожайного та Сторожового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Золота Нива, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безрезультатні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів у районах Урожайного та Сторожового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Золота Нива, Пречистівка, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйполе, Роботине, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйполе, Роботине, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Комишани, Софіївка Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

ППО знищила 5 ударних БПЛА "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артзасобів, пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб ППО та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.