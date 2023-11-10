Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни вели штурмові дії на 7 напрямках, - зведення Генштабу

Росіяни вели штурмові дії на 7 напрямках, - зведення Генштабу

10 листопада, 2023 п'ятниця
19:20
Війна з Росією

Упродовж доби російські терористи вели штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому, Шахтар та Мар'їнському напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 10 листопада.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетний та 46 авіаударів, 36 разів обстріляв з РСЗВ позиції наших військ та населені пункти.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання в прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степок, Бояро-Лежачі, Миколаївка, Середина Буда Сумської області; Уди, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку РФ вела штурмові дії у районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак. Противник завдав авіаційного удару біля Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку росіяни, за підтримки авіації, вели безрезультатні штурмові дії у районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Завдали авіаційних ударів у районах Червоного Ставу Харківської області; Сіверська, Верхньокам’янського, Спірного Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 10 атак окупантів у районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Кліщіївка, Курдюмівка, Іванівське Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького Донецької області. Сили оборони відбили 21 атаку. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Авдіївка. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку агресор, за підтримки авіації, вів безрезультатні штурмові дії у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безрезультатні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів у районах Урожайного та Сторожового Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Золота Нива, Пречистівка, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйполе, Роботине, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Комишани, Софіївка Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

ППО знищила 5 ударних БПЛА "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 8 артзасобів, пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб ППО та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Україна
Росія
Мелітополь
Луганщина
Херсон
Херсонщина
Бердянськ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Вбиті росіяни
наступ ЗСУ
деокупація України
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Торнадо-С
9 листопада, 2023 четвер
Defence Express: Росія підтягнула рідкісні системи до Авдіївки
Герасімов путін шойгу
10 листопада, 2023 п'ятниця
Путін вночі зустрівся з Шойгу та Герасимовим у Ростові
Путін і Сі Цзіньпін
9 листопада, 2023 четвер
Авдіївка - це вікно Путіна на геополітичну арену, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
10 листопада
20:50
Полтавщина, Філіп Пронін
НАЗК заявило про протокол щодо конфлікту інтересів очільника Полтавської ОВА, той заперечує його існування
20:29
В Україні розпочали дипмісії посли шести країн
20:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:11
PR марафон - лого
PR-фахівці понад 20 компаній поділилися стратегіями комунікацій на PR марафоні у Києві
20:10
пускова установка NASAMS
Литва передала Україні ЗРК NASAMS із додатковим обладнанням від Норвегії
20:08
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
"Справа політична і на 100% сфабрикована": підприємець Жеваго про відмову Франції екстрадувати його в Україну
20:01
OPINION
Богдан Буткевич
Зневажати ворога - небезпечна тенденція
19:47
Оновлено
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
"Колос" обіграв "Минай". Розклад і результати матчів 14-го туру УПЛ
19:21
Парламент Канади
Після атак на синагогу та центр громади: у Монреалі невідомі обстріляли дві єврейські школи
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 625-го дня війни: ураження десантних катерів ворога в Криму та паніка росіян на Херсонщині
18:51
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу: сектор Гази після війни контролюватиме ЦАХАЛ
18:49
польовий шпиталь від Естонії та Ісландії
Естонія та Ісландія відправили Україні польовий шпиталь і наданий Німеччиною транспорт
18:25
Партизани зафіксували переміщення ешелону російської техніки у Воронежі: рухається в бік України
18:22
ЗСУ, війна
Українські воїни знищили близько 10 тис. росіян за місяць боїв навколо Авдіївки, - Залужний
18:14
Огляд
ЗРК SAMP-T
ЗРК SAMP-T: європейський аналог Patriot, який може знищувати балістичні ракети, його характеристики та переваги
18:13
Огляд
"Звук свободи"
"Опалим листям" відтінити "Буканьєрів": що подивитися на вихідних
18:04
Довгодзьоба єхидна Аттенборо
У індонезійських горах знайшли тварину, яку понад 60 років вважали вимерлою
18:03
осінь дощ
Очікується дощ та сильний вітер: Наталка Діденко про погоду на вихідних
18:03
OPINION
Костянтин Москалець
У напрямку Центральної Європи
17:56
аеропорт Бориспіль
Аеропорт "Бориспіль" планують модернізувати: подробиці
17:50
Костянтин Жеваго
Верховний суд Франції відмовив в екстрадиції Костянтина Жеваго та зняв усі обмеження
17:50
Андрій Волчков
Росіяни завозять у церкви на ТОТ Запоріжжя пропагандистські книжки, що заперечують існування українців
17:46
24 вересня жителі Києва розписали пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє демонтувати пам'ятники Пушкіну та Щорсу в Києві
17:41
Оновлено
наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)
Росіяни обстріляли два населені пункти Херсонщини: загинув чоловік, 6 поранених
17:33
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
Анчелотті анонсував ще один матч Луніна в основі "Реала"
17:21
Литва передала Україні засоби протидії дронам і генератори
17:21
солдат, обід
У Міноборони розповіли, скільки коштує харчування одного військового на добу
17:12
Ексклюзив
Остін та Міллі на зустрічі у форматі "Рамштайн"
Наближені до Пентагону люди кажуть про важливість присутності на засіданні "Рамштайн" представників ЗСУ, - екснардепка Гопко
17:03
безпілотник Leleka LR
Українсько-чеська компанія презентувала безпілотник Leleka LR: його вироблятимуть у ЄС
17:00
Пакістан забрудненість повітря
У трьох містах Пакистану запроваджено надзвичайну ситуацію через забрудненість повітря
16:50
Мірча Луческу
"Журналісти додумали за мене. РФ – це тероризм, це смерть та біль", - Луческу про інтерв'ю російським пропагандистам
16:37
Дональд Туск
Польські опозиційні сили домовилися про коаліційну угоду. Про що в ній ідеться
16:37
Ексклюзив
ракетоносій "Аскольд"
Удар по іміджу кремлівського режиму, - Ігнат про знищення корабля "Аскольд" у Криму
16:33
Валерій Кривенцов
"Зоря" прийняла радикальне рішення стосовно тренера після поразки в Лізі конференцій, - ЗМІ
16:33
Володимир Зеленський
Воєнний бюджет, захист Херсона та деокупація: Зеленський провів засідання Ставки
16:26
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Закрийте Безуглу! Для кого депутатка "Слуг Народу" шукає ватників та алкоголіків у ЗСУ?
16:26
вакцина
Американський підліток винайшов мило для лікування раку шкіри
16:05
Ексклюзив
Депутат міськради Маріуполя Забавін назвав імовірну причину вибуху в центрі міста
16:05
OPINION
Тетяна Чорновол
Життя під блакитною клейонкою
15:54
Ексклюзив
Авдіївка
"Гул над Авдіївкою не стихає": військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв про активність ворога на Донеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV