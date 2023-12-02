Росіяни відправляють бюджетників з ТОТ Херсонщини на пропагандистську виставку в Москві
Так звана влада тимчасово окупованої Херсонської області вирішила зігнати працівників бюджетних установ регіону до Москви на пропагандистську виставку "Росія"
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що поїздка має відбутись 13 грудня, коли на виставці відкриють стенд тимчасово захопленого регіону.
За даними спротиву, сама виставка функціонує з листопада і є частиною передвиборчої програми російського диктатора Володимира Путіна.
"На виставці росіяни намагаються переконати самих себе в успіхах своєї країни-терориста: крадені технології, вигадані досягнення та навіть самі регіони - все це має справити враження на пересічного росіянина, аби він проголосував за диктатора на виборах, результат яких вже давно розписаний у Кремлі", - наголошують у Центрі нацспротиву.
- Напередодні повідомлялося, що росіяни відкривають "школи журналістики" на тимчасово окупованих територіях, щоб сформувати мережу пропагандистів.
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