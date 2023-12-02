Росіяни відправляють бюджетників з ТОТ Херсонщини на пропагандистську виставку в Москві

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що поїздка має відбутись 13 грудня, коли на виставці відкриють стенд тимчасово захопленого регіону.

За даними спротиву, сама виставка функціонує з листопада і є частиною передвиборчої програми російського диктатора Володимира Путіна.

"На виставці росіяни намагаються переконати самих себе в успіхах своєї країни-терориста: крадені технології, вигадані досягнення та навіть самі регіони - все це має справити враження на пересічного росіянина, аби він проголосував за диктатора на виборах, результат яких вже давно розписаний у Кремлі", - наголошують у Центрі нацспротиву.