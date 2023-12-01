"Формують мережу пропагандистів": росіяни відкривають "школи журналістики" на тимчасово окупованих територіях
Російські терористи продовжують роботу з формування мережі пропагандистів на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
На тимчасово окупованих територіях росіяни створили низку фейкових, нібито місцевих, медіа. Вони підпорядковані кураторам з РФ й наразі намагаються створити “журналістів” з місцевих колаборантів.
"Відтак ворог відкриває на захоплених землях "школи журналістики", сподіваючись заманити туди молодь яка мріє про славу. Зокрема у Луганську ворог відкрив так званий "дом журналіста", де наразі відбувається форум російських пропагандистів", - пише ЦНС.
До Генічеська, що на Херсонщині, прибув співробітник пропагандистського медіа ТАСС Андрій Ціцінов. Під час "уроків журналістики" він промиває мізки українцям.
- Працівники заводів і шахт на тимчасово окупованих територіях Донецької області не бачили зарплати ще з травня. Росіяни годують їх обіцянками.
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