Працівники заводів і шахт на ТОТ Донеччини не отримують зарплати ще з травня, – ЦНС
Працівники заводів і шахт на тимчасово окупованих територіях Донецької області не бачили зарплати ще з травня. Росіяни годують їх обіцянками
Про це повідомив Центр нацспротиву.
Згідно з повідомленням, на ТОТ Донецької області працівники "націоналізованих" заводів та шахт, які стоять у простої через знищення окупантами економіки регіону, не отримують зарплату вже кілька місяців.
"Навіть колаборанти зауважують, що це призводить до падіння проросійських настроїв у частки населення, яка раніше підтримувала окупацію. Проте робітників і далі годують лише обіцянками, адже росіяни свідомо нагнітають кризу в регіоні аби змусити українців залишити свої домівки", - пише ЦНС.
- У березні ЦНС повідомляв, що на Донеччині росіяни мобілізували майже всіх водіїв маршруток.
- А в листопаді повідомлялося, що окупанти не можуть упоратись із наслідками негоди, бо на ТОТ бракує рятувальників та енергетиків.
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