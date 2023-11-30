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Працівники заводів і шахт на ТОТ Донеччини не отримують зарплати ще з травня, – ЦНС

30 листопада, 2023 четвер
16:28
Економіка

Працівники заводів і шахт на тимчасово окупованих територіях Донецької області не бачили зарплати ще з травня. Росіяни годують їх обіцянками

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Згідно з повідомленням, на ТОТ Донецької області працівники "націоналізованих" заводів та шахт, які стоять у простої через знищення окупантами економіки регіону, не отримують зарплату вже кілька місяців.

"Навіть колаборанти зауважують, що це призводить до падіння проросійських настроїв у частки населення, яка раніше підтримувала окупацію. Проте робітників і далі годують лише обіцянками, адже росіяни свідомо нагнітають кризу в регіоні аби змусити українців залишити свої домівки", - пише ЦНС.

Україна
Донбас
окуповані території
окупанти
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