Працівники заводів і шахт на ТОТ Донеччини не отримують зарплати ще з травня, – ЦНС

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Згідно з повідомленням, на ТОТ Донецької області працівники "націоналізованих" заводів та шахт, які стоять у простої через знищення окупантами економіки регіону, не отримують зарплату вже кілька місяців.

"Навіть колаборанти зауважують, що це призводить до падіння проросійських настроїв у частки населення, яка раніше підтримувала окупацію. Проте робітників і далі годують лише обіцянками, адже росіяни свідомо нагнітають кризу в регіоні аби змусити українців залишити свої домівки", - пише ЦНС.