Бракує рятувальників та енергетиків: росіяни на ТОТ не можуть упоратись із наслідками негоди

Про це повідомив Центр нацспротиву.

"На тимчасово окупованих територіях окупанти не можуть справитись із наслідками негоди через дефіцит кадрів. Через окупацію регіону на ТОТ дефіцит працівників у всіх сферах, адже більшість населення залишили регіон або відмовилися співпрацювати з ворогом", - ідеться у повідомленні.

Зокрема на ТОТ бракує рятувальників та енергетиків.

"Після негоди, яка вирувала в регіоні, на ТОТ сотні населених пунктів залишилося без електроенергії, але допомоги дочекалися не всі. Через недоукомплектування ДСНС та відсутність енергетиків життєдіяльність регіон не відновлена досі", - додали в ЦНС.