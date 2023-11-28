Бракує рятувальників та енергетиків: росіяни на ТОТ не можуть упоратись із наслідками негоди
Через дефіцит кваліфікованих кадрів росіяни на тимчасово окупованих територіях України не можуть упоратись із наслідками негоди, яка вирує вже кілька днів
Про це повідомив Центр нацспротиву.
"На тимчасово окупованих територіях окупанти не можуть справитись із наслідками негоди через дефіцит кадрів. Через окупацію регіону на ТОТ дефіцит працівників у всіх сферах, адже більшість населення залишили регіон або відмовилися співпрацювати з ворогом", - ідеться у повідомленні.
Зокрема на ТОТ бракує рятувальників та енергетиків.
"Після негоди, яка вирувала в регіоні, на ТОТ сотні населених пунктів залишилося без електроенергії, але допомоги дочекалися не всі. Через недоукомплектування ДСНС та відсутність енергетиків життєдіяльність регіон не відновлена досі", - додали в ЦНС.
- Станом на ранок 28 листопада внаслідок снігопадів і сильних вітрів в Україні загинули 10 людей, іще 23 постраждали. Знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на 8 автодорогах перекритий рух.
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