Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали

Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей - на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини", - повідомив він.

Зазначається, що лише на Одещині через негоду загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.

Підрозділи ДСНС в регіоні залучалися до допомоги 254 рази: відбуксували 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги, надали допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.

У Миколаївській області дві людини загинули, ще двоє постраждали. Там рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим.

Голова МВС також повідомив, що 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Також знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів.