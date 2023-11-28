Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали

Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали

28 листопада, 2023 вiвторок
09:01
Суспільство Негода в Україні, сніг, ДСНС

Станом на ранок вівторка, 28 листопада, внаслідок снігопадів та сильних вітрів в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали - серед них є діти. Знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на 8 автодорогах перекритий рух

Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей - на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини", - повідомив він.

Зазначається, що лише на Одещині через негоду загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.

Підрозділи ДСНС в регіоні залучалися до допомоги 254 рази: відбуксували 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги, надали допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.  

У Миколаївській області дві людини загинули, ще двоє постраждали. Там рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим. 

Голова МВС також повідомив, що 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Також знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів. 

  • У неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
  • ЗМІ з посиланням на поліцію Одеси повідомляли про трьох людей, яких виявили мертвими на різних вулицях міста. 
  • Станом на вечір 27 листопада на території України залишалися знеструмленими 882 населені пункти в 12 областях, рух транспорту перекрили на 10 автодорогах.
Україна
негода
Одещина
Миколаївщина
ДСНС
Кіровоградщина
Читайте також:
Путін
26 листопада, 2023 неділя
Путін готує промову про "русскій мір" після перемоги над Україною"
26 листопада, 2023 неділя
Експерти МАГАТЕ зафіксували ймовірні пуски російських ракет поблизу ЗАЕС
штормове попередження
26 листопада, 2023 неділя
Шторм в окупованому Криму: пів мільйона споживачів без світла, в Євпаторії евакуйовано жителів затоплених будинків
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.7
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
28 листопада
08:55
Снігоочисна техніка
Ліквідовують наслідки негоди: на вулицях Києва працюють 333 одиниці спецтехніки
08:48
Сергій Лабазюк
Суд арештував нардепа Лабазюка із можливістю застави у 40,2 млн грн
08:38
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела у Чорне море 3 ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"
08:35
кібератака
Російські хакери здійснюють кібератаки на сайти європейських урядів, - Politico
08:25
OPINION
Микола Княжицький
Справжнім прем’єром Польщі буде Туск
08:06
колаборантка з Луганщини
Загарбники звозять колаборантів з окупованої Луганщини на навчання до Росії, - ЦНС
08:03
OPINION
Вадим Денисенко
Чому Путіну важливо закінчити війну до виборів в США
07:52
Кривий Ріг
Росіяни вночі атакували ракетами Кривий Ріг
07:44
Інфографіка
Втрати РФ
Артсистема, 3 танки і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:29
Херсон
Окупанти вночі обстріляли центр Херсона: є постраждалий і руйнування
07:20
Інтерв’ю
Алан Райлі
Зима в Україні та санкції проти Росатома. Розмова з Аланом Райлі, професором College of Europe
07:12
Україна розслідує 271 воєнний злочин Росії проти довкілля
06:53
Антоніу Гутерреш
Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом недостатньо для задоволення потреб Гази у допомозі, - генсек ООН
06:49
Окупанти в Маріуполі
Напис кров'ю "Йдіть!" на портреті Путіна: в Маріуполі 6 окупантів убито впродовж кількох днів
06:24
Білий дім
КНДР стверджує, що її розвідувальний супутник зробив знімки Білого дому і Пентагону
05:58
Фрітаун, Сьєрра-Леоне
У Сьєрра-Леоне бойовики напали на казарми і тюрму: відомо про 20 загиблих
05:41
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака РФ: ворог запустив "шахеди" з півдня
05:24
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен відвідає Ізраїль та Західний берег Йордану для обговорення принципів створення Палестинської держави
04:38
ХАМАС напав на Ізраїль
Банк Ізраїлю оцінив економічні наслідки війни з ХАМАС, - Bloomberg
03:33
шторм в окупованому Криму
В ISW розповіли, як шторм на Чорному морі вплинув на військові дії на фронті
03:05
Швейцарія
Армія позаблокової Швейцарії бере участь у навчаннях НАТО із захисту від кібератак
02:37
Georgian Airways
Georgian Airways відкриє прямі рейси між Тбілісі та Петербургом
02:09
терористи ХАМАС
Байден пообіцяв звільнити усіх заручників, яких захопив ХАМАС
01:41
Росія транспорт аеропорти
На Камчатці в РФ Берингове море затопило аеродром
01:13
Оновлено
сніг, негода в Україні
Тепло для 120 тисяч людей: в Одесі відновили роботу котельні, пошкодженої через негоду
00:56
ЗАЕС
Макрон та Гроссі обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС
00:52
З Куп'янського району Харківщини евакуювали 296 дітей, ще двох не знайшли
00:28
на фото: Майк Джонсон
Спікер палати представників Джонсон назвав допомогу Україні пріоритетом конгресу США
00:15
чорне море, ракетоносій рф
Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносій
2023, понедiлок
27 листопада
23:43
Оновлено
Німеччина надає 300 млн євро для підтримки української енергомережі
23:10
діти, війна
Бюро ПАРЄ створило спецкомітет зі становища дітей України
23:00
Ексклюзив
мобілізація
Демобілізація - це питання того, як легко ми проведемо домобілізацію, - Євген Дикий
22:45
Оновлено
Ізраїль
ХАМАС звільнив ще 11 заручників, виконавши домовленості 4-денного перемир'я
22:32
Оновлено
Сенат США
Допомога США Україні: лідер більшості в сенаті анонсував розгляд законопроєкту
22:22
Зеленський
Україна вийшла з угоди між членами СНД про соціальні та правові гарантії військовослужбовців
22:07
Ексклюзив
електроенергія
Зростання тарифів для бізнесу: промисловості виживати буде важче, ніж при "злочинному Роттердамі+", - Жеваго
22:06
Фінляндія, кордон
Фінляндія має намір вжити додаткових заходів через потік біженців на кордоні з РФ
21:46
Оновлено
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк відкриє офіс у Києві
21:16
книги
"Автентичний" стало словом 2023 року, за версією Merriam-Webster
20:49
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Операція ГУР МО щодо заводу РФ з виробництва ракет Х-59 була вдалою. Колонка Сергія Згурця
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV