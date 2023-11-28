Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали
Станом на ранок вівторка, 28 листопада, внаслідок снігопадів та сильних вітрів в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали - серед них є діти. Знеструмленими залишаються понад 400 населених пунктів, на 8 автодорогах перекритий рух
Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Внаслідок ускладнення погодних умов загинули 10 людей - на Одещині, Харківщині, Миколаївщині та у Києві. 23 людини постраждали, серед них є 2 дитини", - повідомив він.
Зазначається, що лише на Одещині через негоду загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.
Підрозділи ДСНС в регіоні залучалися до допомоги 254 рази: відбуксували 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги, надали допомогу 2498 людям, зокрема 162 дітям. На ділянках доріг М-05 та М-15 організовано рух у реверсному режимі.
У Миколаївській області дві людини загинули, ще двоє постраждали. Там рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим.
Голова МВС також повідомив, що 8 автодоріг на Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху. Також знеструмлені 411 населених пунктів у 11 областях. Усього відбуксовано з переметів 1530 транспортних засобів.
- У неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
- ЗМІ з посиланням на поліцію Одеси повідомляли про трьох людей, яких виявили мертвими на різних вулицях міста.
- Станом на вечір 27 листопада на території України залишалися знеструмленими 882 населені пункти в 12 областях, рух транспорту перекрили на 10 автодорогах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.17Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе