Негода в Україні: перекрито 14 автодоріг, в 16 областях знеструмлено понад 2 тис. населених пунктів

Про це інформує міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами найскладніша ситуація спостерігається на півночі та півдні Одещини. Там снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці і прикордонники.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл - Рені рятувальники визволили 6 людей.

Крім того, у регіоні відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги.

Надано допомогу 1624 особам, серед них - 93 дитини. З ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

У Миколаївській області перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають двох метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, відбуксували 75 автомобілів.

Також ускладнено рух поблизу міста Кам’янка Черкаської області. Поліціянти організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

На Кіровоградщині поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Рятувальники відбуксували 164 транспортні засоби, 293 людям надали допомогу.

Голова МВС додав, що загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

Клименко закликав водіїв уникати поїздок регіонами, де вирує негода. За потреби у допомозі можна звернутися до екстрених служб за номерами 101 та 102. У регіонах працюють Пункти незламності та пересувні пункти обігріву.