Київ закрили для вантажівок. Коли скасують обмеження

Про це повідомляє КМДА.

"Це дасть змогу мінімізувати виникнення заторів на автошляхах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Обмеження діятимуть до поліпшення умов. Орієнтовно до 10:00", - йдеться у повідомленні.

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КМДА закликала керівників підприємств із перевезення вантажів врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в'їздах до Києва.

Столична адміністрація також закликала містян з огляду на погодні умови користуватися громадським транспортом і не залишати свої авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.

Раніше повідомлялося, що в Румунії, Болгарії та Молдові через сильні снігопади є загиблі та постраждалі.