У Румунії, Болгарії та Молдові сильні снігопади: є загиблі та постраждалі
Румунію, Болгарію та Молдову накрили сильні снігопади. Негода призвела до загибелі людей та до відключень електроенергії
Про це пише АР.
Зазначається, що у Молдові загинув 40-річний чоловік після того, як його автомобіль злетів з дороги та врізався в дерево.
Поліція Молдови повідомляє, що близько полудня було зареєстровано шість ДТП: "Ми неодноразово закликаємо водіїв не виїжджати на дорогу з неекіпірованими автомобілями та їздити на низькій швидкості".
Натомість міністр енергетики Румунії Себастьян Бурдуджа повідомив, що понад 400 населених пунктів залишилися без електроенергії через негоду.
Водночас у Болгарії понад 1000 населених пунктів, переважно на північному сході Болгарії, залишилися без світла. Також у результаті дорожньо-транспортних пригод загинули двоє людей і 36 отримали поранення.
- Нагадаємо, у неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
- Також через негоду Молдова призупинила пропуск транспортних засобів на свою територію у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
- Через снігопад у Києві на дороги виїхали 254 одиниці спецтехніки "Київавтодору" і 38 бригад із ручного прибирання.
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