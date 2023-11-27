У Румунії, Болгарії та Молдові сильні снігопади: є загиблі та постраждалі

Про це пише АР.

Зазначається, що у Молдові загинув 40-річний чоловік після того, як його автомобіль злетів з дороги та врізався в дерево.

Поліція Молдови повідомляє, що близько полудня було зареєстровано шість ДТП: "Ми неодноразово закликаємо водіїв не виїжджати на дорогу з неекіпірованими автомобілями та їздити на низькій швидкості".

Натомість міністр енергетики Румунії Себастьян Бурдуджа повідомив, що понад 400 населених пунктів залишилися без електроенергії через негоду.

Водночас у Болгарії понад 1000 населених пунктів, переважно на північному сході Болгарії, залишилися без світла. Також у результаті дорожньо-транспортних пригод загинули двоє людей і 36 отримали поранення.