Негода у Києві: 254 одиниці спецтехніки виїхали на вулиці столиці

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Спецавто, у першу чергу, здійснюють обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах і спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт", - написав Кличко.

Зазначається, що на очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, задіяно наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників.

Кличко додав, що бригади працюватимуть у посиленому режимі всю ніч.