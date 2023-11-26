Негода у Києві: 254 одиниці спецтехніки виїхали на вулиці столиці
Увечері неділі, 26 листопада, через снігопад в українські столиці на дороги виїхали 254 одиниці спецтехніки "Київавтодору" і 38 бригад із ручного прибирання
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
"Спецавто, у першу чергу, здійснюють обробку покриття на мостах і шляхопроводах, на підйомах і спусках столиці, магістральних вулицях, якими рухається громадський транспорт", - написав Кличко.
Зазначається, що на очищення та обробку тротуарів, підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, балансових пішохідних зон, де використання спеціальної техніки неможливе, задіяно наразі 38 бригад із ручного прибирання у складі 250 робітників.
Кличко додав, що бригади працюватимуть у посиленому режимі всю ніч.
- Нагадаємо, у неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
- Також через негоду Молдова призупинила пропуск транспортних засобів на свою територію у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
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