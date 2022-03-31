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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росіяни викрали із блокадного Маріуполя 12-річну дівчинку та відвезли її на окупований Донбас, - Офіс Генпрокурора

Росіяни викрали із блокадного Маріуполя 12-річну дівчинку та відвезли її на окупований Донбас, - Офіс Генпрокурора

31 березня, 2022 четвер
16:54
війна з Росією окупант Маріуполь

Російські військові викрали із блокадного Маріуполя 12-річну дівчинку та відвезли її на підконтрольну їм територію окупованого Донбасу

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у своєму Telegram-каналі.

Про зникнення дівчинки повідомив її дідусь, який наразі вимушено проживає у Чернівцях.

За попередньою інформацією, від початку війни 12-річна Кіра Обедінська перебувала у Маріуполі з батьком Євгеном Обедінським.
17 березня внаслідок прямого потрапляння бойового снаряда у їхній будинок чоловік загинув.
Дівчинку намагалися евакуювати з міста разом з іншими місцевими жителями.
Під час евакуації у спробі покинути Маріуполь Кіра отримала поранення внаслідок вибуху міни. Після цього дівчинку разом з групою інших мирних мешканців викрали представники Збройних сил Росії та вивезли на підконтрольну їм територію окупованого Донбасу.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, Чернівецькою обласною прокуратурою розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Чернівецькій області.

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викрадення
Маріуполь
Офіс генерального прокурора
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