Росіяни випустили понад 30 снарядів по Нікопольщині цієї ночі
У ніч на 19 січня Червоногригорівська та Марганецька громади Дніпропетровщини потерпали від ворожих обстрілів, є пошкодження
Про це передає очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
"Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі. Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди", - зауважив він.
Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко уточнив, що пошкоджені два житлових будинки та знищено одну господарчу споруду.
Попередньо, люди не постраждали.
В інших районах ніч без тривог та атак.
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