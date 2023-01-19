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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни випустили понад 30 снарядів по Нікопольщині цієї ночі

19 січня, 2023 четвер
07:46
війна з Росією Нікопольщина

У ніч на 19 січня Червоногригорівська та Марганецька громади Дніпропетровщини потерпали від ворожих обстрілів, є пошкодження

Про це передає очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

"Градами" та важкою артилерією обстріляли  росіяни Нікопольщину цієї ночі. Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди", - зауважив він. 

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко уточнив, що пошкоджені два житлових будинки та знищено одну господарчу споруду.

Попередньо, люди не постраждали. 

В інших районах ніч без тривог та атак. 

  • У ніч на 16 січня окупанти знову накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Є руйнування, однак обійшлось без жертв.
  • Уночі 17 січня три громади Дніпропетровщини потерпали від обстрілів ворожих військ.
  • Вже 18 січня росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено лінії електропередачі та приватні будинки. 

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Дніпропетровщина
Нікополь
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