Про це передає очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

"Градами" та важкою артилерією обстріляли росіяни Нікопольщину цієї ночі. Понад 30 смертоносних снарядів прилетіли у дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди", - зауважив він.

Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко уточнив, що пошкоджені два житлових будинки та знищено одну господарчу споруду.

Попередньо, люди не постраждали.

В інших районах ніч без тривог та атак.

У ніч на 16 січня окупанти знову накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Є руйнування, однак обійшлось без жертв.

Уночі 17 січня три громади Дніпропетровщини потерпали від обстрілів ворожих військ.

Вже 18 січня росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено лінії електропередачі та приватні будинки.

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