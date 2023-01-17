Ворог вночі вдарив понад 20 снарядами по Нікопольщині
У ніч на 17 січня три громади Дніпропетровщини потерпали від обстрілів ворожих військ
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, росіяни тричі ударили по району з важкої артилерії. Під вогонь потрапили три громади - Покровська, Нікопольська та Червоногригорівська. Туди ворог скерував понад 20 снарядів.
Люди не постраждали. Наслідки атаки з’ясовуються.
У решті районів сирена кілька разів протягом ночі сповіщала про небезпеку, та минулося без надзвичайних ситуацій.
- Унаслідок обстрілів у ніч на 15 січня понад 60 тис. сімей у Марганецькій громаді залишилися без води.
- У ніч на 16 січня окупанти знову накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Є руйнування, однак обійшлось без жертв.
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