Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Уночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди неушкоджені", - написав він.

У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків і господарчих споруд, лінії електропередачі та газогін.

Унаслідок обстрілів у ніч на 15 січня понад 60 тис. сімей у Марганецькій громаді залишилися без води.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb