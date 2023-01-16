Ворожі війська обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії: пошкоджено будинки, лінії електропередачі та газогін
У ніч на 16 січня окупанти знов накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Є руйнування, однак обійшлось без жертв
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Уночі росіяни кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди неушкоджені", - написав він.
У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків і господарчих споруд, лінії електропередачі та газогін.
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