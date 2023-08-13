Росіяни вивели у Чорне море надводний ракетоносій із 8 "калібрами"

Про це повідомляє ОК "Південь".

"В Чорному морі зафіксовано активізацію ворога. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до пуску готові вісім ракет "калібр".

"Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію", - додали військові.