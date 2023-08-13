Росіяни вивели у Чорне море надводний ракетоносій із 8 "калібрами"
Російські окупанти ввечері 13 серпня вивели у Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій. Наразі на готовності вісім ракет "калібрів"
Про це повідомляє ОК "Південь".
"В Чорному морі зафіксовано активізацію ворога. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до пуску готові вісім ракет "калібр".
"Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію", - додали військові.
- Станом на суботу, 12 серпня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували чотири російські кораблі. Ракетоносії "калібрів" були відсутні.
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