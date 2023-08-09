Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій із 4 "калібрами"
Станом на середу, 9 серпня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один російський ракетоносій, на якому може бути до чотирьох "калібрів"
Про це повідомляють Військово-Морські сили Збройних Сил України.
"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 4 ракет", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться один ворожий корабель, а в Середземному морі знаходяться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр". Їх загальний залп сягає до 24 ракет.
- Нагадаємо, що 8 серпня на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходились 4 ворожі кораблі. Ракетоносіїв не було.
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