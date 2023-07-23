Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що підводний човен, який випустив вночі всі "калібри", завели в пункт базування. Натомість на бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого до 8 крилатих ракет.



В ОК "Південь" наголошують про надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки.

"Нагадуємо, ворог атакує не тільки вночі. Днями він вдався до потужної атаки інфраструктури регіону і серед дня. Будьте пильними й свідомими, не нехтуйте власною безпекою і переходьте в укриття", - зазначили військові.