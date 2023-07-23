Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій із вісьмома "калібрами"
У Чорному морі російські військові здійснили ротацію своїх ракетоносіїв. Тепер на бойовому чергуванні перебуває малий ракетний корабель, споряджений вісьмома "калібрами"
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що підводний човен, який випустив вночі всі "калібри", завели в пункт базування. Натомість на бойове чергування вийшов малий ракетний корабель, спорядження якого до 8 крилатих ракет.
В ОК "Південь" наголошують про надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки.
"Нагадуємо, ворог атакує не тільки вночі. Днями він вдався до потужної атаки інфраструктури регіону і серед дня. Будьте пильними й свідомими, не нехтуйте власною безпекою і переходьте в укриття", - зазначили військові.
- 20 липня російські окупанти на бойовому чергуванні у Чорному морі тримали сім ворожих кораблів. Серед них був один ракетоносій, загальний залп якого складав одну ракету.
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