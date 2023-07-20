У Чорному морі налічується 7 кораблів РФ, один с них - носій "калібрів"
Російські окупанти на бойовому чергуванні у Чорному морі тримають сім ворожих кораблів. Серед них один ракетоносій, загальний залп якого складає 1 ракета
Про це 20 липня пише ВМС ЗСУ.
"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп 1 ракета", - йдеться у повідомленні.
Водночас в Азовському морі чергує один ворожий корабель, а в Середземному морі знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "калібр". Його загальний залп складає 16 ракет.
- У Білому домі попереджають, що російські війська можуть розширити свої цілі проти українських зернових об’єктів, включаючи атаки на цивільні судна в Чорному морі.
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