Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Чорному морі налічується 7 кораблів РФ, один с них - носій "калібрів"

У Чорному морі налічується 7 кораблів РФ, один с них - носій "калібрів"

20 липня, 2023 четвер
09:37
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Російські окупанти на бойовому чергуванні у Чорному морі тримають сім ворожих кораблів. Серед них один ракетоносій, загальний залп якого складає 1 ракета

Про це 20 липня пише ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп 1 ракета", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Азовському морі чергує один ворожий корабель, а в Середземному морі знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "калібр". Його загальний залп складає 16 ракет.

  • У Білому домі попереджають, що російські війська можуть розширити свої цілі проти українських зернових об’єктів, включаючи атаки на цивільні судна в Чорному морі.
зброя
корабель
російська армія
Азовське море
окупанти
ракетний удар
Чорноморський флот Росії
Читайте також:
Карта бойових дій Луганщина_1107-1_eng
19 липня, 2023 середа
Наступом на Куп'янськ ворог намагається прикрити свої невдачі на півдні, - військовослужбовець ЗСУ Ганущин
збита ракета, Київ 9 травня
19 липня, 2023 середа
Ворог атакував Кропивницький ракетами
19 липня, 2023 середа
Президент Бразилії заявив, що світ втомився від війни Росії в Україні
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.64
    Купівля 36.64
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
20 липня
09:33
У Запоріжжі відбудеться спецпоказ фільму "Батько" за участі головного актора та режисера Кобзаря
09:20
Оновлено
Атака Миколаєва
Вночі Росія обстріляла Сумщину, Чернігівщину, Одещину та Миколаївщину: є руйнування адмінбудівлі та житлового будинку, загиблі та поранені
09:09
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
ЗСУ тримають Куп'янський напрямок: ініціатива залишається на боці України, - командир роти ударних БПЛА Федоренко
09:05
Харківщина обстріл
Росіяни вранці вдарили по Вовчанську на Харківщині: загинув чоловік
09:03
міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг
Австралія ввела санкції проти 35 організацій і 10 високопосадовців РФ та Білорусі
08:49
Атака дронів
Уночі сили ППО збили 18 з 38 російських повітряних цілей, які атакували Україну
08:45
ЗСУ
Ворог намагався відновити втрачене положення поблизу Приютного на Запоріжжі, Сили оборони наступають по 3 напрямках
08:32
електроенергія
Попит на електроенергію в ЄС впаде до найнижчого рівня за 20 років, - Міжнародне енергетичне агентство
08:26
OPINION
Микола Княжицький
Кіно про Паровоза - символ загрозливої деградації
08:18
Штормове попередження
На Балканах пронісся потужний шторм: щонайменше 5 загиблих, десятки поранених
08:07
OPINION
Віктор Каспрук
Росія та Іран: ідеальна пара для "осі зла"
08:00
Інфографіка
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 530 солдатів, 6 танків та 33 БПЛА, - Генштаб ЗСУ
07:39
З 1 жовтня водії включають фари
У Японії розробляють пристрій, який розпізнаватиме емоції для підвищення безпеки водіїв
07:24
російські військові кораблі у Чорному морі
Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі і покласти провину на Україну, - Білий дім
06:50
знищені окупанти
Росія щоденно втрачає близько 400 військових на війні з Україною, - Британія в ОБСЄ
06:27
Вибух у Криму
Окупанти звинуватили Україну в атаці дрона на Крим: нібито пошкоджено 4 адмінбудівлі й загинув підліток
06:05
Франція протести
Погроми у Франції: 1200 протестувальників отримали вирок, понад 700 - ув'язнили
06:01
Карін Жан-П'єр
У Байдена заявили, що нова оборонна допомога від США допоможе захистити українські порти
05:53
касетні боєприпаси DPICM
Україна в ОБСЄ пояснила особливості застосовування касетних боєприпасів на фронті
05:22
Оновлено
вагнерівці, вагнер
До Білорусі прибула дев'ята колона вагнерівців, - Беларускі Гаюн
03:16
Чехія
Парламент Чехії схвалив угоду про оборонну співпрацю зі США
02:49
F-16
США схвалили продаж Німеччині близько 1 тисячі ракет AMRAAM на майже $3 млрд
02:16
Оновлено
Адміністраторка USAID Пауер відвідала Бучу й ознайомилася із результатами єВідновлення
01:37
зарядні станції для електрокарів
У ЄС уперше продаж електрокарів випередив реалізацію дизельних авто
01:15
Маттео Дзуппі
Байден зустрівся зі спецпосланцем Папи Римського: обговорили повернення депортованих РФ українських дітей
00:48
пшениця зерно
Зерновий мораторій: 5 країн ЄС вимагають продовження заборони експорту агропродукції з України
00:45
Василь Овсієнко
Помер дисидент та політв'язень Василь Овсієнко
00:18
Оновлено
Ференцварош - Класвік, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів. "Ференцварош" зганьбився з клубом з Фарерів, результати інших матчів 1 раунду кваліфікації
00:05
путін пригожин
Шеф MI-6 заявив, що Путін уклав угоду з Пригожиним, "аби врятувати свою шкуру"
2023, середа
19 липня
23:48
Станіслав Черчесов
"Ференцварош" погнав російського тренера після ганебної поразки в ЛЧ
23:32
Обстріл на Херсонщині. Ілюстрація
На Херсонщині внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка
23:21
Оновлено
Путін
Путін відмовився летіти на саміт БРІКС до ПАР. У держдепі США назвали його "міжнародним ізгоєм"
23:09
Мобілізація
В Україні запрацює послуга електронного бронювання військовозобов'язаних
22:36
Пожежа, Маріуполь
У Маріуполі загорілась будівля Українського дому
22:25
МіГ-29 ВПС Польщі
Польща може передати Україна усі свої винищувачі МіГ-29, - посол України Зварич
22:22
Росія щодня продукує нові фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 19 липня
21:54
Російський гімнаст Іван Куляк
Росіян та білорусів допустили до міжнародних змагань з гімнастики
21:34
Генадій Труханов
З Труханова зняли електронний браслет, - прокуратура
21:22
Миколаївщина, обстріл
Росія обстріляла багатоповерхівку на Миколаївщині: є поранені
21:14
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Туреччина може опинитися у таборі ворогів Росії, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV