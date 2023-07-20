Про це 20 липня пише ВМС ЗСУ.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп 1 ракета", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Азовському морі чергує один ворожий корабель, а в Середземному морі знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "калібр". Його загальний залп складає 16 ракет.