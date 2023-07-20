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Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі і покласти провину на Україну, - Білий дім

20 липня, 2023 четвер
07:24
Світ Ракетоносій "калібрів"

У Білому домі попереджають, що російські війська можуть розширити свої цілі проти українських зернових об’єктів, включаючи атаки на цивільні судна в Чорному морі

Про це заявив прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж, передає Reuters.

Американська влада має інформацію про те, що РФ заклала додаткові морські міни на підходах до українських портів.

"Ми вважаємо, що це скоординована спроба виправдати будь-які атаки проти цивільних кораблів у Чорному морі та покласти провину за ці атаки на Україну", - зауважив Ходж.

Він додав, що 18 та 19 липня Росія обстріляла українські зернові порти в Одесі за допомогою ракет та безпілотників, що призвело до руйнування сільськогосподарської інфраструктури та знищення 60 тис. тонн зерна.

Припинення Росією дії "зернової угоди" 

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. А Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. Того ж дня Путін назвав умови повернення РФ до "зернової угоди" та зажадав їх негайного виконання.

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