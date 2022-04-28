Росіяни вивели в РФ батальйонну тактичну групу через значні втрати, - Генштаб
Ворог продовжує здійснювати перегрупування своїх сил, до Росії вже повернули частину військових через втрати на полі бою
Про це повідомляє Генштаб.
"За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію російської федерації батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці", - йдеться в повідомленні.
Водночас батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Бєлгородської області Росії на Харківщину.
- Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікували запис розмови окупантів, де йшлося про те, що російські офіцери почали розстрілювати солдатів армії РФ, щоб змусити їх наступати. З опублікованих записів видно, що командир полку армії РФ, який воює поблизу Ізюму, скаржиться на деморалізований стан російських солдатів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.04
Купівля 31.04Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.67Продаж 33.86
- Актуальне
- Важливе