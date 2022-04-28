Росіяни вивели в РФ батальйонну тактичну групу через значні втрати, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб.



"За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію російської федерації батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці", - йдеться в повідомленні.



Водночас батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Бєлгородської області Росії на Харківщину.

Нагадаємо, нещодавно СБУ опублікували запис розмови окупантів, де йшлося про те, що російські офіцери почали розстрілювати солдатів армії РФ, щоб змусити їх наступати. З опублікованих записів видно, що командир полку армії РФ, який воює поблизу Ізюму, скаржиться на деморалізований стан російських солдатів.