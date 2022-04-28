Російські офіцери почали розстрілювати солдатів армії РФ, щоб змусити їх наступати, - СБУ
СБУ опублікувала листування командира полку загарбників, де офіцери розстрілюють солдатів за відмову наступати на українські позиції
Про це свідчать перехоплені СБУ розмови російських військових.
З опублікованих записів видно, що командир полку армії РФ, який воює поблизу Ізюму, скаржиться на деморалізований стан російських солдатів.
Їх у ротах залишилося по 10-15 людей. Поповнення, які надходять у його полк, не влаштовують військового через недостатню вмотивованість, яку не підіймають розстріли.
- Нагадаємо, СБУ перехопила телефонну розмову, в якій окупанти хизуються, як підірвуть посеред села замінований танк.
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