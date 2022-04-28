Російські офіцери почали розстрілювати солдатів армії РФ, щоб змусити їх наступати, - СБУ

Про це свідчать перехоплені СБУ розмови російських військових.



З опублікованих записів видно, що командир полку армії РФ, який воює поблизу Ізюму, скаржиться на деморалізований стан російських солдатів.



Їх у ротах залишилося по 10-15 людей. Поповнення, які надходять у його полк, не влаштовують військового через недостатню вмотивованість, яку не підіймають розстріли.





"Всім уже все набридло, хочеться додому", - сказав він.