"Пойдем сейчас укропов крошить": СБУ перехопила телефонну розмову, в якій окупанти хизуються, як підірвуть посеред села замінований танк

Про це повідомляє СБУ.



Відомо, що нещодавно Слубжа безпеки перехопила телефонну розмову, де чути, яку окупанти планують запустити до українського села замінований танк на дистанційному управлінні.



"Пойдем сейчас укропов крошить. Отжали у них танк, въеб*ли в него полтонны тротила, на*башили его полный, нах*й бл*дь, болтами, гайками, ху*кам. Помимо этого, бл*дь, обвешали его минами, птурами. Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как уеб*м! Там будет ба-бах», - хизується загарбник.



Нагадаємо, вже 42 країни звернулися до Гааги через воєнні злочини Росії в Україні.

Директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що дії які робляться російськими військами мають ознаки не тільки воєнних злочинів, а і цілком підпадають під Конвенцію про злочин геноциду.

За словами окупанта, він сподівається на повне знищення всього живого навколо завдяки цій саморобній бомбі.У СБУ також повідомили, що всі перехоплення та зібрана інформація буде використана у міжнародних судах.