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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Пойдем сейчас укропов крошить": СБУ перехопила телефонну розмову, в якій окупанти хизуються, як підірвуть посеред села замінований танк

"Пойдем сейчас укропов крошить": СБУ перехопила телефонну розмову, в якій окупанти хизуються, як підірвуть посеред села замінований танк

28 квітня, 2022 четвер
11:55
війна з Росією окупанти рф

Загарбники бояться вступати в бій з українськими військовими, тому вони планують провокації, від яких можуть постраждати цивільні

Про це повідомляє СБУ.

Відомо, що нещодавно Слубжа безпеки перехопила телефонну розмову, де чути, яку окупанти планують запустити до українського села замінований танк на дистанційному управлінні. 

"Пойдем сейчас укропов крошить. Отжали у них танк, въеб*ли в него полтонны тротила, на*башили его полный, нах*й бл*дь, болтами, гайками, ху*кам. Помимо этого, бл*дь, обвешали его минами, птурами. Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как уеб*м! Там будет ба-бах», - хизується загарбник.
 



За словами окупанта, він сподівається на повне знищення всього живого навколо завдяки цій саморобній бомбі.

У СБУ також повідомили, що всі перехоплення та зібрана інформація буде використана у міжнародних судах.
  • Нагадаємо, вже 42 країни звернулися до Гааги через воєнні злочини Росії в Україні. 
  • Директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що дії які робляться російськими військами мають ознаки не тільки воєнних злочинів, а і цілком підпадають під Конвенцію про злочин геноциду.
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СБУ
окупанти
воєнні злочини Росії
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