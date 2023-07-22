Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що сто українських дітей відправили у табори в Росії для участі в культурно-освітніх заходах. Дітей вивезли з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області до санаторію "Лісова казка" у Саранську російської республіки Мордовія.

"Дітям будуть проводити лекції про "СВО", їх російську приналежність й викладання псевдоісторії в путінському варіанті. Також перед дітьми будуть виступати російські "актори" й проводити навчання російської літератури", - вказують у Центрі нацспротиву.