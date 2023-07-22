Росіяни вивезли 100 дітей з ТОТ Херсонщини у Саранськ, - Центр нацспротиву
Росіяни вивезли з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області сто дітей до санаторію у російському Саранську
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що сто українських дітей відправили у табори в Росії для участі в культурно-освітніх заходах. Дітей вивезли з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області до санаторію "Лісова казка" у Саранську російської республіки Мордовія.
"Дітям будуть проводити лекції про "СВО", їх російську приналежність й викладання псевдоісторії в путінському варіанті. Також перед дітьми будуть виступати російські "актори" й проводити навчання російської літератури", - вказують у Центрі нацспротиву.
- Упродовж липня 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської республіки Калмикія близько 280 дітей. Там їх відправляють до "козачого кадетського корпусу".
- Пізніше стало відомо, що окупанти вивезли ще близько 80 старшокласників ТОТ з Луганщини до військової академії у російській Костромі.
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