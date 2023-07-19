Росіяни вивезли десятки старшокласників з ТОТ Луганщини до військової академії в Костромі
Росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій Луганської області до 80 старшокласників у військову академію у російській Костромі
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що близько 80 дітей вивезли до військової академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ імені Маршала Радянського Союзу Тимошенка. Там викрадені старшокласники проходять "військові збори".
"Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар", - йдеться у повідомленні.
- Упродовж липня 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської республіки Калмикія близько 280 дітей. Там їх відправляють до "козачого кадетського корпусу".
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