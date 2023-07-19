Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що близько 80 дітей вивезли до військової академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ імені Маршала Радянського Союзу Тимошенка. Там викрадені старшокласники проходять "військові збори".

"Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з ТОТ, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничар", - йдеться у повідомленні.