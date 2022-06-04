Росіяни вивезли в ОРДЛО частину жителів Сєвєродонецька, - ВЦА
Окупанти примусово вивезли частину населення Сєвєродонецька
Про це сказав очільник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк у ефірі телемарфону, передає РБК-Україна.
За його словами, до штурму в місті залишалося близько 13 тис. жителів.
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"З урахуванням того, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, то населення, яке було, воно залишається. За винятком невеликої частини, яку оркам (росіянам, - ред) вдалося примусово вивезти з міста на окуповані території", - зазначив Стрюк.
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