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Головна війна з Росією Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєверодонецьком, - Генштаб ЗСУ

Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєверодонецьком, - Генштаб ЗСУ

4 червня, 2022 субота
19:04
війна з Росією

В районі Донецька окупанти намагаються стримати захисників України і порушити логістичне забезпечення підрозділів. У Сєвєродонецьку тривають бої

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. 

На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю на містом Сєверодонецьк.

Противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка. Завдав авіаційних ударів вертольотами та літаками неподалік Гірського, Яковлівки, Мирної Долини та Устинівки. Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу “Точка-У” по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ.

На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню.Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52. Також обстріли відбувались в районі Донецька та на Лиманському напрямку.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках армія РФ також застосовувала реактивні системи залпового вогню та завдала удар літаками Су-25.

На Слобожанському напрямку окупанти зосереджують резерви, щоб наступати в напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ. На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони. Обстрілює позиції наших військ.

Росіяни продовжують блокувати судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

У Генштабі додали, що українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії. 

  • З 24 лютого до 4 червня окупанти втратили 31 050 військових, 1376 танків, 680 систем артилерії й 540 безпілотників.

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Новини
ЗСУ
Генштаб ЗСУ
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