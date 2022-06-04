Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабної війни проти України РФ втратила орієнтовно:

особового складу - близько 31 050 (+100) окупантів;

танків - 1376 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 3379 (+13) од.;

артилерійських систем - 680 (+5) од.;

реактивних систем залпового вогню - 207 (+0) од.;

засобів ППО - 95 (+0) од.;

літаків - 210 (+0) од.;

гелікоптерів - 175 (+0) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 540 (+5) од.;

крилатих ракет - 122 (+1) од.;

кораблів/катерів - 13 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2337 (+8) од.;

спеціальної техніки - 52 (+1) од.

Найбільших втрат РФ зазнала на Запорізькому напрямку.

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