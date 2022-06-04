Близько 31 050 окупантів, 1376 танків і 540 безпілотників: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 4 червня окупанти втратили 31 050 військових, 1376 танків, 680 систем артилерії й 540 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабної війни проти України РФ втратила орієнтовно:
- особового складу - близько 31 050 (+100) окупантів;
- танків - 1376 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 3379 (+13) од.;
- артилерійських систем - 680 (+5) од.;
- реактивних систем залпового вогню - 207 (+0) од.;
- засобів ППО - 95 (+0) од.;
- літаків - 210 (+0) од.;
- гелікоптерів - 175 (+0) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 540 (+5) од.;
- крилатих ракет - 122 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2337 (+8) од.;
- спеціальної техніки - 52 (+1) од.
Найбільших втрат РФ зазнала на Запорізькому напрямку.
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