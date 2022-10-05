Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

Загарбники гатили з боку російських населених пунктів Тьоткіно та Гордєєвка. Упродовж доби зафіксували майже 50 ворожих обстрілів зі ствольної артилерії.

4 жовтня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що за 120 км від Сумщини навчальних центрах перебувають російські новобранці.

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