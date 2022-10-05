Росіяни вночі обстріляли Сумщину майже 50 разів
Російські окупанти в ніч на 5 жовтня обстрілювали Сумщину артилерією зі своєї території
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
Загарбники гатили з боку російських населених пунктів Тьоткіно та Гордєєвка. Упродовж доби зафіксували майже 50 ворожих обстрілів зі ствольної артилерії.
- 4 жовтня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що за 120 км від Сумщини навчальних центрах перебувають російські новобранці.
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