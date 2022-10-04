Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ситуація наступна: на території областей Росії, що межують із Сумською областю, на відстані близько 120 км від кордону України, дійсно знаходяться російські новобранці", - написав Живицький.

Очільник області наголосив, що мобілізовані перебувають у навчальних центрах.

"На який напрям їх перекинуть - поки не зрозуміло. Чи буде це Сумщина? - не факт", - додав Живицький.

Повідомляється, що нині жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення російських військ поблизу кордонів Сумщини - немає.

2 жовтня в Охтирському районі на Сумщині на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком".

Росіяни 2 жовтня вчергове обстріляли Сумщину з артилерії та мінометів, внаслідок обстрілів постраждала лінія електропередач, приватні будинки та цивільна інфраструктура.

Упродовж 3 жовтня росіяни двічі обстрілювали прикордонний Охтирський район Сумської області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb