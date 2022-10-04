Поблизу кордону РФ із Сумщиною перебувають російські новобранці, - голова ОВА
На відстані близько 120 км від Сумської області у навчальних центрах перебувають російські новобранці
Про це інформує в телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ситуація наступна: на території областей Росії, що межують із Сумською областю, на відстані близько 120 км від кордону України, дійсно знаходяться російські новобранці", - написав Живицький.
Очільник області наголосив, що мобілізовані перебувають у навчальних центрах.
"На який напрям їх перекинуть - поки не зрозуміло. Чи буде це Сумщина? - не факт", - додав Живицький.
Повідомляється, що нині жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення російських військ поблизу кордонів Сумщини - немає.
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