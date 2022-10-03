Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

У повідомленні йдеться, що обстріли відбувалися з боку російських населених пунктів Троїцьке та Ніколаєво-Дар’їно. Загарбники накрили територію Хотінської громади зі ствольної артилерії калібру 122-мм, пролунало понад два десятки вибухів снарядів.

Територію Юнаківської громади окупанти обстрілювали зі 120-мм мінометів та ствольної артилерії калібру 152-мм, загалом пролунало близько трьох десятків вибухів.

Внаслідок обстрілів постраждала лінія електропередач, приватні будинки та цивільна інфраструктура, жертв серед цивільного населення немає.

2 жовтня в Охтирському районі на Сумщині на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком".

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